Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimlerdir? Düğün Dernek filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Düğün Dernek filmi izlemek isteyenler için bir kez daha ekranlara geliyor. Düğün Dernek filminin ilk gösterimi 2013 yılında gerçekleşmişti. Televizyon ekranlarında yayınlanmadan önce Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Düğün Dernek filmi hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışında yaşayan oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisin de rızasını almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.
Ahmet Kural / Tüpçü Fikret
Murat Cemcir / Çeto
Rasim Öztekin / İsmail
Şinasi Yurtsever/ Yılmaz
Barış Yıldız/ Muallim Saffet
Ulaş Torun/ Torun Damat
Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi
Kemal İnci/ Amca
Devrim Yakut/Hatice
Erol Aksoy/ Nazmi Emmi
Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.
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