Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimlerdir? Düğün Dernek filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimlerdir? Düğün Dernek filmi hangi yıl, nerede çekildi?

05.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün Dernek filmi ile kahkaha tufanına hazır mısınız? Komedi denince akla kuşkusuz Düğün Dernek filmi gelir. Türk komedi filmi olan Düğün Dernek televizyon ekranlarına bir kez daha geliyor. Düğün Dernek filmi yayınlanmadan önce size filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte haberin detayları!

Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimlerdir? Düğün Dernek filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Düğün Dernek filmi izlemek isteyenler için bir kez daha ekranlara geliyor. Düğün Dernek filminin ilk gösterimi 2013 yılında gerçekleşmişti. Televizyon ekranlarında yayınlanmadan önce Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Düğün Dernek filmi hakkında merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışında yaşayan oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisin de rızasını almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural / Tüpçü Fikret

Murat Cemcir / Çeto

Rasim Öztekin / İsmail

Şinasi Yurtsever/ Yılmaz

Barış Yıldız/ Muallim Saffet

Ulaş Torun/ Torun Damat

Zerrin Sümer/ Sümer Çeto'nun Annesi

Kemal İnci/ Amca

Devrim Yakut/Hatice

Erol Aksoy/ Nazmi Emmi

Reyhan İlhan/ İsmail'in Yengesi

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Squid Game’in yaratıcısından! Yeni film geliyorSquid Game’in yaratıcısından! Yeni film geliyor
Tam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadıTam 19 yıl sonra kestirdi! Görenler tanıyamadı
Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...Şaşkına çeviren olay! Çocukların önünde cinsel ilişki...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Sürüsü terk etmişti! Minik kuşa 84 gün boyunca saçında baktı

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

İlginizi Çekebilir

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not...

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.