Düğün günü hastanelik oldu! Fenomen isim hayatını kaybetti

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düğününde aniden rahatsızlanan 26 yaşındaki Adna Rov Omerbegovic acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadın, hayatını kaybetti.

BEYİN SARSINTISI ŞÜPHESİ

Genç kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, doktorlar kadının ölümünün beyin sarsıntısı nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Şimdi ise otopsi sonucu bekleniyor.

Haberin Hırvatistan’da yayınlanan haftalık dergi Story’de paylaşılması üzerine, Omerbegovic’in takipçilerinden ailesine mesaj yağdı.