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Düğün konvoyunda trafik terörü! Yol kesip caddenin altını üstüne getirdiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 22.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu. Burada bir süre bekleyen grup ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarına doğru hareket etmeye başladı. Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Motosikletli magandalar daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

TRAFİĞİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abartı egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün konvoyu beyoğlu istanbul Motosiklet düğün

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YA ISTANBULA PASAPORT ZORUNLU OLMALI VE DERİSİN RENGİEN GORE ALINMALI ÇOK ESMER VATANDAŞLAR İSTANBUAL ALINMAMALI mesel sadece trafiik değil şehrin yeryerinde başkalrı içnde hayatı zorlaştıyorlar kafalarına göre tazh acar trafikte herkesin hayatını tehlikeye atar kadın döver hırısızlık yapar gidin hapishanelere yuzde 80 ı ESMERdir lami cimi yok ne kadar kara O kadar karakterisz
genclere karsı degilim eglensinler fakat yol kapatma insanlara zarar verme ne oluyor buna hakkınız yoktur cahilligece luzum yok
Yakalasa ne olurki adelet sistemi zengin şımarık tiplere çalışmaz garibana çalışır
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