Düğün konvoyunda yarışıp drift yaptılar

Konya'da cezaları yüksek olmasına rağmen trafikte drift yapan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Konya'da kaydedilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor.

Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor. Daha sonra başka bir otomobilde drift yapmaya başlıyor. Ardından kırmızı renkli araç bu sefer de lastik yakarak ortalığı dumana katıyor. Sürücülerin drift yapmalarının ardından gelin aracı olduğu düşünülen araç alana gelerek, diğer araçlarla hızlı bir kalkış yapıp yarıştığı görülüyor.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

Yaşanan tüm anlar kaldırımda bekleyin bir vatan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülere yansıyan bir seste bir kişinin ceza yazdırmak için çekim yaptığını söylediği duyuluyor. (İHA)

