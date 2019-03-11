Düğün konvoyunun önünü kesip zarf isteyen sürücüye tepki

Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne dün saat 16.00 sıralarında giren düğün konvoyunun önü bir cip sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü düğün aracına yaklaşarak damattan para dolu zarf istedi. Zarfı eline alan sürücü ardından koşarak aracına binerek yoluna devam etti. Ancak sürücü yaptığı bu hareketle tünel trafiğini keserek uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Oluşan trafik nedeniyle sürücüler kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Dörtlülerini de yakan konvoydaki araçlar ardından tünelden çıkarak yollarına devam etti. Cip sürücüsünün bu sorumsuz hareketi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi... Zararlı mı?
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Külliye'ye ünlü akını
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum