Düğün salonları federasyon yolunda

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, Türkiye genelindeki Düğün Salonları Dernekleri’ni federasyon çatısı altında toplamak için çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Sorunlarımızın çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz’’ dedi.

İSTDO Başkanı Sönmez ve yönetim kurulu Adana’da gerçekleştirilen toplantıda Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin ve salon işletmecileri ile bir araya geldi. Sönmez, Türkiye genelindeki düğün davet, toplantı, kokteyl ve balo salonlarının üstün kalite standartları kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Her derneğin faaliyetlerini ferdi olarak sürdürdüklerin anlatan Sönmez, bu dernekleri federasyon çatısı altında toplamak için yola çıktıklarını ve Türkiye genelindeki salon işletmecileri ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Sönmez, düğün salonu işletmecilerinin çeşitli sorunlarının bulunduğunu ve her derneğin bu sorunları çözmek için büyük çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Hepimizin sorunu aynı. Bu sorunlarımızı n üst düzeyde daha rahat çözüleceğine inanıyoruz. Bunun yolu da örgütlü olmaktan geçer. Bu kapsamda federasyon olmak için yola çıktık. Bu konuda önemli mesafeler aldık. Düğün Salonu işletmecilerini federasyon çatısı altında toplayarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz" dedi.

ADSOD Başkanı Ayhan Şirin de federasyonlaşma konusunu sonuna kadar desteklediklerini ve sektördeki sorunların çözümü için taşın altına ellerini koymaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Şirin, konuşmasında sektördeki en büyük sıkıntının sokak düğünleri olduğunu ifade ederek, Adana’da bunun engellenmesi için ilgili mercilere başvurularını yaptıklarını ve çözüm beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantıda sorunların yanı sıra federasyonlaşma yolunda yol haritası çizildi.