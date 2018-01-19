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Düğün tarihi belli oldu! Bu kez elini çabuk tuttu

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ünlü şarkıcı Alişan, gönlünü rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırmıştı.

Düğün tarihi belli oldu! Bu kez elini çabuk tuttu

Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu. Alişan ile aynı dizide birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu sevgilisi Buse Varol’un aileleri tanışmış, ikili böylece ilk adımı attı.

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan-Buse Varol çifti, evlilik için gün sayıyor. Alişan'ın yakın arkadaşı Seren Serengil' ikilinin nikah tarihini açıkladı. Bu kez elini çabuk tutan Alişan 5 Mayıs'ta nikah masasına oturacak.

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