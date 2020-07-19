Düğün töreninde gelin ve damada arkadaşlarından bisikletli sürpriz

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dünya evine giren Murat Demir ve Dilek Kuyucak'ın düğününe, arkadaşları bisikletlerle katılarak sürpriz yaptı.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Murat Demir, hayatını Dilek Kuyucak ile birleştirdi. Sade bir düğünle dünya evine giren çifti, dostları, arkadaşları ve yakınları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğünün en renkli anları ise Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin, arkadaşları Murat Demir ve hayatını birleştirdiği Dilek Kuyucak'a yaptığı sürpriz oldu.

Rengarenk bisikletleri ile düğünün yapıldığı alanda müzik eşliğinde daire çizen bisikletliler, güzel görüntüler oluşturdu.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Ali Öz, bisikletin spor ve eğlence aracı özelliğinin yanında aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Hafta sonları Seydişehir'de bulunan eşsiz güzellikteki bisiklet rotalarına bisiklet turları düzenleyerek, spor yaparak hem sağlıklı kalıyor, hem de keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.