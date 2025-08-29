Mynet Trend

Düğünde damadın arkadaşları gelini şoka soktu! Kimse beklemiyordu...

Bilecik'te evlenen Ayşenur-Uğur Güçyeter çiftine düğünde arkadaşlarından unutulmaz bir şaka geldi. Damadın arkadaşları takı törenine 'Acı kaybımız' yazan çelenk bırakarak helallik istedi. Damadın ruhuna Fatiha da okundu.

Düğünde damadın arkadaşları gelini şoka soktu! Kimse beklemiyordu...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evlenen Ayşenur-Uğur Güçyeter çiftine düğünde takı töreni öncesinde arkadaşları unutulmaz bir şaka yaptı.

Düğünde damadın arkadaşları gelini şoka soktu! Kimse beklemiyordu... 1

"ACI KAYBIMIZ" YAZILI ÇELENK GETİRDİLER

Damadın arkadaşlarından biri imam kıyafeti giyerken, arkada tabut ve onu taşıyanlar bir anda düğün salonuna giriş yaptı. Damadın bir arkadaşının elinde 'Acı kaybımız' yazan çelenk olurken, ekip davetlilerin şaşkın bakışları içinde 'Ölüm marşı' ile damadın yanına yürüdü.

Ellerindeki tabutu gelin ve damadın önüne bırakan arkadaşları "Merhumu nasıl bilirdiniz" ve "Hakkınızı helal ediyor musunuz" sorularına cevap aldıktan sonra bir de damadın ruhuna Fatiha okudu. Ardından "Yengemize hayırlı olsun" diyen ekip, takılarını takarak damada unutulmayacak bir anı bıraktı.

