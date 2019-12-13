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Düğünde geline yumruk atan kayınbirader davalık oldu!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

İngiltere'de günlerdir konuşulan bir düğün mahkemeye taşındı. Geline, iki kız kardeşine ve annesine saldıran aynı zamanda sağdıç olan damadın abisi hakim karşısına çıktı.

Düğünde geline yumruk atan kayınbirader davalık oldu!

29 yaşındaki Tomos Rhydian Wilson düğünde alkolü fazla kaçırdı. Gelin Erin Mason-George, saçmalamaya başlayan kayın biraderini kocasına şikayet etti ve yatmaya gitmesi gerek dedi.

Bunu duyan kayınbirader çileden çıktı. Önce geline yumruk atan adam sonra kadını gelinliğinden tutarak merdivenden sürükledi.

Daha sonra gelinin iki kız kardeşi ve annesine saldıran adam mahkemelik oldu. Mahkeme adamı 5 ayrı suçtan suçlu buldu.

Kayınbirader ise mahkemede tüm suçlamaları reddetti ve olayın gelin ve ailesi tarafından çıkarıldığını hatta gelinin kendisini merdivenden aşağı ittiğini iddia etti.

Belalı kayınbirader mahkeme kararına göre olayın muhataplarına toplamda 1050 Sterlin tazminat ödemeye ve 12 ay boyunca toplamda 240 saat boyunca kamu hizmetinde bulunmaya mahkum edildi.

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düğün ingiltere kayınbirader Yumruk gelin kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadına şiddette türkiye dünyada 153. sırada iken Avrupa ABD ve Kanada başı çekiyorlar. medyada gördüğünüz bir kaç haberi genelleştirerek lütfen ülkemizi yargılamayın.
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