Düğünde ilginç görüntüler! Gelin damadı parayla tokatladı, herkes sıraya girdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devam ettirilen 100 yıllık düğün geleneği ilginç görüntülere sahne oldu. Geleneğe göre damada ilk olarak gelin, sonrasında davetliler sırayla tokat atıyor.

Gönen ilçesine bağlı Havutça Kırsal Mahallesi'nde asırlardır süregelen sıra dışı bir düğün geleneği ilk defa görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede uygulanan "damat tıraşı" adlı gelenekte, damat ve sağdıçları bir masaya oturtuluyor.

Düğünde ilginç görüntüler! Gelin damadı parayla tokatladı, herkes sıraya girdi 1

PARA İLE TOKATLIYOR

Tıraş esnasında gelin eline para alarak damada ilk tokadı atıyor. Ardından da düğüne katılan davetliler sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor. 100 yılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor. Toplanan paralar ise damat ve ailesine düğün masraflarında destek olmak amacıyla kullanılıyor.

Düğünde ilginç görüntüler! Gelin damadı parayla tokatladı, herkes sıraya girdi 2

Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgularken, "Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel" sözleriyle geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

