Düğünde Ölen Oğlu İçin Boş Bıraktığı Sandalyeye Gelen Şaşırtıcı Misafir

Becky bir annenin yaşayabileceği en büyük kabusu yaşamıştı. 19 yaşındaki oğlu Triston dünyaya gözlerini yumduğunda bir ebeveynin deneyimleyebileceği en büyük acıyı yaşadı. Onun yokluğunda hayatına devam edebilmek için elinden geleni yaptı. Oğlunun vefatından 2 yıl sonra hayatına devam ederken hayallerinin erkeğiyle evlenme kararı aldı.

O ve müstakbel eşi Kelly bu özel günleri için hazırlandılar. Tahmin edebileceğiniz gibi Triston'ın yokluğu büyük bir boşluk yaratıyordu. Becky evliliğin her aşamasında oğlunu düşünüyordu ve düğün seremonisinde onun için bir sandalyeyi boş bıraktı. Okuduktan sonra gözleri yaşartan bir mesajla sandalyeyi süsledi.

(Senin düğünün için cennetteyim, ne yapmalıyım? Bu günü seninle geçirmek için dünyaya geleceğim. Bu yüzden benim için boş bir sandalye koy. Sen göremeyebilirsin ama ben orada olacağım.)

Becky'nin bilmediği şey ise Kelly'nin de Triston'ı düşündüğü ve o gün müstakbel eşi için hazırladığı bir sürpriz olduğuydu. Seremoni başlamadan hemen önce Kelly Becky'ye onu biriyle görüştürmesi gerektiğini söyledi. Jacob isimli 21 yaşındaki genci gören Becky birdenbire duygusallaştı ve ağlamaya başladı. Jacob'ın kim olduğunu ve o gün neden orada olduğunu gayet iyi biliyordu.