MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Düğünde para saçmışlardı! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozuna beğeni yağdı

Düğünde para saçmışlardı! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozuna beğeni yağdı

11.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamayı başlamıştı. Kısa süre önce şaşalı bir düğünle evlenen çiftin son pozları hayranlarını mest etti.

Düğünde para saçmışlardı! İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozuna beğeni yağdı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker, şaşalı 2 düğünle evlendi. Düğünde saçılan paralarsa o günlerde çok konuşuldu.

1

Düğün sonrası Dubai'de balayı yapan ikiliden İlayda Şeker son olarak kocasıyla pozlarını paylaştı.

2
İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın pozlarına hayranlarından "En doğal çift" yorumları geldi.

Maneviyata yönelmişti! Kızı iftardan paylaştı Maneviyata yönelmişti! Kızı iftardan paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Solmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dediSolmaz Çiros'un son halini görenler "Yazık ettin kendine" dedi
Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldüSütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü
Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."
Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker ilayda şeker survivor evlendi

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

İlginizi Çekebilir

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.