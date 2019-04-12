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Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

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EĞLENCE  | 12.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

ABD'de gerçekleşen düğünde servis edilen yemekler alay konusu oldu! İşte katılanlardan linç yemelerine sebep olan o gelin ve damadın konuklara "uygun" gördüğü yiyecekler

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğün gelin ve damat için en özel günlerden biridir. Özellikle de davetlilerin memnuniyeti aslında gelin ve damadın mutluluğundan önce gelir. Genelde yemekten içeceklere, müzikten masa düzenine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar misafirlerin düğün gününü iyi hatırlamaları üzerine kuruluyor. Fakat ne yazık ki ABD'de gerçekleşen bu düğünde durum biraz karışık.

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Düğüne gelen davetlilerden biri düğünün ikram servisinin fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşınca olaylar karıştı.

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Çoğunun paketi üstünde kalmış peynir dilimleri, fazla dışarıda durmaktan pörsümeye yüz tutmuş kereviz sapı ve havuç dilimleri, sulanmaktan iyice yumuşamış kavun, bayat çikolatalı kek parçaları...

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Bunların hepsi düğünde davetlilere sunulan, misafir tarafından "içler acısı" olarak tarif edilen yemek servisi.

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Herkesi şoke eden ikramın fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları ise düğünde bu yiyecekleri insanlara yedirmeye çalışan gelin ve damadı topa tuttu!

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Bir takipçi fotoğrafın altına, "Ben çocuğumun 3. yaş doğum gününde bile bunları servis etmek" diye yazarken çoğu şoke olmuş takipçi, gelin ve damadın yaptığı hareketi saygısızlık olarak ifade etti.

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Bazı takipçiler ise "Bakmayın bu yiyecekleri paketlerinden çıkarmak bile vakit alır. Baya uğraşmışlar!" diye yeni evli çifti tiye aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Asım saygısızlığı fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan kişi yada kişiler yapmış. Beğenmediysen yemezsin. Yemen için zorlayan mı var?
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