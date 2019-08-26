Düğünden 5 dakika sonra feci şekilde can verdiler

19 yaşındaki Harley Joe Morgan ve 20 yaşındaki Rhiannon Boudreaux Morgan çocukluktan beri birlikteydi. Uzun süredir sevgili olan çift büyük bir heyecanla evlenmeye karar verdi.

Düğünde yeminlerini de eden çift mahkeme salonundan Chevrolet marka araçlarıyla ayrıldı. Ancak dönüş yolunda Ford marka bir traktör ile çarpıştı.

Haberlere göre, kazanın etkisiyle çiftin arabası çukura düştü. Kamyon şoförü yara almadı.

Olay, akşam düğün kutlamasına katılacak damat ve gelinin ailelerini ise adeta yıktı.

Damadın annesi Lashawna Morgan ve kız kardeşi Christina Fontenot'un kaza esnasında çiftin tam arkalarındaki araçta olduğu ve korkunç kazaya tanıklık ettikleri belirtildi.

Damadın annesi Lashawna Morgan'ın olay esnasında sinir krizi geçirdi.

Gözyaşları içerisinde basına konuşan talihsiz kadın "Evleneli 5 dakika bile olmamıştı. Tek istedikleri evlenmek ve yeni bir hayata başlamaktı. Çok hayalleri vardı" dedi.



