Düğünden sonra damadın başına gelmeyen kalmadı! "Ektiğimi biçiyorum suçluyum"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Kardemir) metalürji mühendisi olarak görev yapan Muhammet Yaşar, dünya evine girdi.

Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı.



Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı.

"EKTİĞİMİ BİÇİYORUM"

Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar, esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi. Çevredekilerin şaşkınlıkla ve gülerek izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)









