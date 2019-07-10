Düğüne bir gün kala korkunç olay! Tırnak izleri ele verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A, nişanlısı S.Y'yi evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A, kadının baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

Alınan bilgiye göre, S.Y. (25) isimli kadın, daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

Y.E.A'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de S.Y'nin kendine gelmesi için kadını bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

