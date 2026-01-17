Dükkana giren müşteri şaşkına dönüyor! 39 yıldır aynı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir market düzen ve temizliği ile dikkat çekiyor.

Markette gelişigüzel hiçbir ürüne rastlanmazken raf aralıkları, ürün sıralaması ve yerleşim planı da göze çarpıyor. Müşteriler, aradıkları ürünü kolayca bulabildiklerini ve alışveriş sırasında düzenin kendilerine güven verdiğini söylüyor.

"HİJYENİK OLMAYA DİKKAT EDİYORUM"

3 çocuk babası 62 yaşındaki esnaf Ramazan Turna, "Bu işi 39 yıldır yapıyorum. Elimden geldiğince hijyenik olmaya dikkat ediyorum. Dizayn ve hijyen tüm marketçi çalışanlarımız da böyle olmasını beklerim. İşimde hassas davranıyorum. Gelen müşterilerin de beğenisini kazandık yaşadığım sürece bu şekilde çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Müşteri Ülger Turna ise "Bizim sürekli geldiğimiz bir market, temizlik ve hijyen çok hoşumuza gidiyor" dedi. Ramazan Turna'nın oğlu Adil Turna ise "Babam evde, arabada, iş yerinde her yerde temiz ve titizdir. Güler yüzlü olması da insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır