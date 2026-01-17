Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dükkana giren müşteri şaşkına dönüyor! 39 yıldır aynı

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde bir market, 39 yıldır sürdürdüğü düzenli ve nizamlı işletmecilik anlayışıyla dikkat çekiyor. Market raflarında yer alan tüm ürünlerin aynı hizada ve belirli bir düzen içinde yerleştirildiği görülüyor.

Dükkana giren müşteri şaşkına dönüyor! 39 yıldır aynı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir market düzen ve temizliği ile dikkat çekiyor.

Dükkana giren müşteri şaşkına dönüyor! 39 yıldır aynı 1

Markette gelişigüzel hiçbir ürüne rastlanmazken raf aralıkları, ürün sıralaması ve yerleşim planı da göze çarpıyor. Müşteriler, aradıkları ürünü kolayca bulabildiklerini ve alışveriş sırasında düzenin kendilerine güven verdiğini söylüyor.

Dükkana giren müşteri şaşkına dönüyor! 39 yıldır aynı 2

"HİJYENİK OLMAYA DİKKAT EDİYORUM"

3 çocuk babası 62 yaşındaki esnaf Ramazan Turna, "Bu işi 39 yıldır yapıyorum. Elimden geldiğince hijyenik olmaya dikkat ediyorum. Dizayn ve hijyen tüm marketçi çalışanlarımız da böyle olmasını beklerim. İşimde hassas davranıyorum. Gelen müşterilerin de beğenisini kazandık yaşadığım sürece bu şekilde çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Müşteri Ülger Turna ise "Bizim sürekli geldiğimiz bir market, temizlik ve hijyen çok hoşumuza gidiyor" dedi. Ramazan Turna'nın oğlu Adil Turna ise "Babam evde, arabada, iş yerinde her yerde temiz ve titizdir. Güler yüzlü olması da insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktıVicdansız evlat! Ailesini zehirledi, nedeni ortaya çıktı
1 milyon yıl önce oluşumu tamamlanmış! Dronla görüntülendi1 milyon yıl önce oluşumu tamamlanmış! Dronla görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.