Dumanı üstünde pamuk gibi yumuşak bazlama tarifi

Dışarıdan hazır aldığımız çeşitli yiyecekleri evde de kolayca yapabildiğimizi fark edince menüyü genişletelim dedik ve sizler için kolay bazlama hazırladık!

BAZLAMA MALZEMELERİ

3-3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Bu malzemelerle 4 adet orta boy bazlama elde edersiniz. Daha fazla bazlama yapmak için miktarları aynı oranda arttırabilirsiniz.

BAZLAMA HAZIRLANIŞI:

Bir kap içerisinde ılık su, maya ve şekeri karıştırarak mayayı aktifleştirin.

Unun yarısını ekleyerek yavaş yavaş karıştırın.

Tuzu ekleyerek biraz yoğurun. Bu aşamada hamuru tezgaha alarak daha rahat çalışabilirsiniz.

Kalan unu da kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışan kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru toparlayıp derin bir kap içerisine alın ve üzerini örterek 30-40 dakika boyunca dinlendirin.

Hamur iki katına kadar çıkınca mayalanmış demektir. Mayalanan hamuru tezgaha alıp biraz daha yoğurun. 4 eşit parçaya bölerek 4 beze elde edin.

Tezgahı unlayıp bezelerin üzerini örtün. Bir tane bezeyi alarak unlayın, merdane yardımıyla ince olmayacak şekilde bazlama şekli vererek açın.

10 dakika dinlenmeye bırakın. Bu esnada tavanızı ısıtmaya başlayın.

10 dakika boyunca dinlenen ilk bazlamayı ısınmış tavaya alın.

Ara sıra çevirerek pişip pişmediğini kontrol edin ve iki tarafı da hafif kızarana kadar pişirin.

Bu sırada ikinci bezeyi unladığınız tezgaha alın ve ince olmayacak şekilde açın. İlk bazlama pişerken ikinci bazlama tezgahta dinleniyor olmalı.

Kalan diğer bezeler için de aynı işlemleri tekrar edin.

Pişirdiğiniz bazlamaları tel ızgara üzerinde soğutun.

Kahvaltılarda veya çay saatinde afiyetle yiyin.