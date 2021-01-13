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Dumlupınar’da Meslek Yüksekokulu eğitime hazır

13.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Dumlupınar’da Meslek Yüksekokulu eğitime hazır

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmaların tamamlanması için protokol imzalandığı bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Sayın Valimizin destekleri ile Kaymakamlığımız, Dumlupınar Üniversitemiz ve Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle Meslek Yüksekokulumuz binasının tadilatına ortak olduk.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Meslek Yüksekokulu ile ilgili çalışmaların tamamlanması için protokol imzalandığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Sayın Valimizin destekleri ile Kaymakamlığımız, Dumlupınar Üniversitemiz ve Belediye Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle Meslek Yüksekokulumuz binasının tadilatına ortak olduk. İlçemizin tanıtımı için üniversitemiz çok önemli. Tadilat işimiz için gerekli olan miktarı sayın valimizden talep ettik. Kendileri sorunumuzla çok yakından ilgilendi ve çözüm yolunu bizlere aktardı. Sayın Kaymakamımız ile birlikte yoğun bir şekilde çalışarak hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin kalacağı yer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da gerekli talepleri ilgili makamlarımıza ilettik. Hemen çözümü için gerekli çalışmalar başlatıldı ve bitirme aşamasına geliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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