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Dün akşam maçı izleyen Galatasaray taraftarının düşündüklerini canlı yayında anlattı: Okan Hoca değil, yönetim oynatmıyor!

10.03.2025 12:18
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Bu sezon Galatasaray’ın en etkili isimlerinden biri olan Yunus Akgün, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyordu. Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. Yunus’un dünkü Alanyaspor maçında yedek oturması sonrası Serdar Ali Çelikler, ‘sözleşme’ detayını açıkladı.

Dün akşam maçı izleyen Galatasaray taraftarının düşündüklerini canlı yayında anlattı: Okan Hoca değil, yönetim oynatmıyor!

Geçen sene Leicester City’ye kiralanan bu sene geri dönen Yunus, sarı kırmızılı taraftarın en çok sevdiği oyunculardan biri konumunda. İlk yarıdaki Fenerbahçe maçı, Süper Lig’deki Trabzonspor maçı ve UEFA’daki Tottenham maçı Yunus’un vitrin maçları olmuştu.

SÖZLEŞME KRİZİ YÜZÜNDEN Mİ OYNAMIYOR?

Deneyimli kanat oyuncusu milli takım formasını da terletmeye devam ediyor. Yunus Akgün ile Galatasaray yönetimi arasındaki sözleşme görüşmeleri ise bir türlü bitmedi. Deneyimli gazeteci Serdar Ali Çelikler; dün akşamki yayınında Yunus Akgün’ün oynatılmama nedeninin sözleşme olabileceğini aktardı.

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Serdar Ali Çelikler, VOLE yayınında şu ifadeleri kullandı:

Sara, Toreira ve Lemina bir arada oynamaz. Bu üçlü Okan Hoca’nın başını yer. Olacak bir sistem değil. Galatasaray, topu alıyor Osimhen ve Barış gibi atletik oyunculara şişiriyor ve dönen topları topluyor. Morata bu sistemin oyuncusu değil.

“MORATA SAHA İÇİNDE SİNİRLİ VE MUTSUZ”

“Morata’nın oyun içinde sistemsizlikten ve bu taktikten rahatsız olduğunu da net bir şekilde anlayabiliyorum görüyorum. Yunus Akgün bu takımda banko oynar, seni kaleye götürür. Yunus’un yedek kalmasının nedeni Okan Hoca değil sözleşme durumu. Orada bir yönetim krizi var. Bunu da görebiliyoruz.”

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"KENDİMİ BİR MİLLİ ARAYA ATAYIM DA..."

Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk'un ana hedefinin Antalyaspor'u 1-0 da olsa mağlup edip milli araya gitmek olduğunu aktardı. Galatasaray, Cuma akşamı kendi sahasında Antalyaspor ile karşılacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, hafta sonu Rizespor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmişti.

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