Dün başladı, sabaha kadar sürdü! Onlarca kişi hastanelere koştu

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde onlarca vatandaş, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti nedeni ile hastanelerin acil servis bölümüne koştu. Vatandaşların yapılan tetkiklerinde zehirlendikleri belirlendi.

NEDENİ YEDİKLERİ TATLI MI?



Hastaların tedavilerine kısa sürede başlanırken, görevliler tarafından vatandaşlara ne yedikleri soruldu. Vakaların çoğunun tatlı yediklerini söylemesi üzerine doktorlar, zehirlenme olaylarının tatlıdan kaynaklanma ihtimali üzerinde durmaya başladı.

Hastanelere sabah saatlerine kadar vakalar gelmeye devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA



