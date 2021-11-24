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  4. Dün eski aşkı Kubilay Aka ile pişti olmuştu! Miray Daner yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğraf paylaştı

Dün eski aşkı Kubilay Aka ile pişti olmuştu! Miray Daner yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğraf paylaştı

24.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zaman önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu.

Dün eski aşkı Kubilay Aka ile pişti olmuştu! Miray Daner yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğraf paylaştı

Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan güzel oyuncu, Oğulcan Engin'i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

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Keyifli ve mutlu oldukları gözlenen Engin ise sevgilisiyle herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

Miray Daner dünvgerçekleşen ödül töreninde eski aşkı Kubilay Aka ile pişti olmuş, ikili karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynamıştı.

Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner pişti oldu!Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner pişti oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Miray Daner Oğulcan Engin
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