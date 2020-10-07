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Dünden bugüne en iyi Kate Winslet filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Titanic filmindeki Rose rolüyle dünya çapında üne kavuşan 45 yaşındaki Kate Winslet’in dünden bugüne en iyi filmlerini sıraladık.

Dünden bugüne en iyi Kate Winslet filmleri

Hollywood’un başarılı oyuncusu Kate Winslet, kariyerine 1994 yılında başlamış olsa da herkes onu 1997 yapımı kült film Titanic’teki Rose rolüyle hatırlar.

Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre sahibi İngiliz oyuncu 22 yaşındayken, iki Akademi Ödülü adaylığı elde edebilme başarısını gösteren en genç oyuncu rekorunu kıran Winslet, Akademi Ödülü'ne altı kere aday gösterilen en genç oyuncu olmayı da başarmıştır.

90’lı yılların başında televizyon şovları ve reklamlarda boy göstermiş olsa da ilk filmi 1994 yılında Yeni Zelanda yapımı Cennet Yaratıkları (Heavenly Creatures) ile sinemaya adım attı. Winslet, kendisine şöhret getiren Titanic filminde çok cesur bir adım atıp tamamen soyunmuştur.

Heavenly Creatures

Filmlerinde cesur adımlar atmaktan çekinmeyen Kate Winslet, 2008 yapımı The Reader'da şeffaf bir sütyenle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

İngiliz aktris, aradan yıllar geçmesine rağmen cesur adımlar atmaktan vazgeçmedi. Winslet başrolünü Saoirse Ronan'la paylaştığı Ammonite filminin fragmanında da izleyicileri heyecanlandıracak sahneler yer alıyor. Koronavirüs pandemisi engeline takılmazsa film, önümüzdeki haftalarda vizyondaki yerini alacak. Uzun zamandır beklenen Ammonite, Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapacak ve Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmese Telluride Film Festivali'nde gösterilecek.

EN İYİ KATE WISLET FİLMLERİ

  • Heavenly Creatures
  • Sense and Sensibility
  • Hamlet
  • Titanic
  • Iris
  • Eternal Sunshine of the Spotless Mind
  • Finding Neverland
  • Little Children
  • Revolutionary Road
  • Carnage
  • Divergent
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