Dune Gezegeni konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda yayınlanacak Dune Gezegeni filmi oyuncuları ve konusu

Dune Gezegeni bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Saat 23:45’te yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları gündem oldu. Bir grup araştırmacıyı kurtarmak için Dune Gezegenine giden ekibin başından geçen olayları konu alan filmin oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Dune Gezegeni filminin konusu ve oyuncuları

DUNE GEZEGENİ FİLMİ KONUSU NE?

Dune Gezegeni bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan bir diğer film olacak. Mahsur kalmış bir grup araştırmacıyı kurtarmak için Dune’a giden ekibin, dev solucanlara karşı hayatta kalma çabalarını konu alıyor. Peki merak edilen Dune Gezegeni oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak filmin başrolünde kimler yer alıyor?

DUNE GEZEGENİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dune Gezegeni filmi saat 23:45’te televizyon ekranlarında yer alacak. İzleyiciler tarafından merak edilen Dune Gezegeni oyuncuları kimler sorusu araştırılmaya başlandı. Filmde Sean Young, Anna Telfer, Manny Zaldivar, Emily Killian, Cherish Michael, Sienna Farall ve Ramiro Leal gibi isimler yer alıyor. Dune Gezegeni filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.



