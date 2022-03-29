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Dune konusu nedir? Dune oyuncuları kimlerdir? Dune ne anlatıyor? Kaç tane Dune filmi var?

29.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dune bilim kurgu ekseni kendine göre çizen bir yapımdır. Dune, Amerikalı yazar Frank Herbert'ın bilim kurgu roman serisinin ilk kitabından uyarlanmıştır. Dune filmi gösterime girdiği andan itibaren çok konuşulan yapımlardan biri olmuştur. Dune, pandemi dolayısıyla vizyon tarihi ertelenen filmlerden biri olmuştur. İşte Dune filmine dair merak edilen detaylar!

Dune konusu nedir? Dune oyuncuları kimlerdir? Dune ne anlatıyor? Kaç tane Dune filmi var?

Dune filmi meraklı bekleyişini sonlandırdı. Pandemi yüzünden gösterimi ertelenen Dune: Çöl Gezegeni filmi vizyona girdi. İnsanı içine alan farklı konusu Dune, izleyicileri etkisi altına almayı başardı. Frank Herbert'in bilim kurgu romanınından uyarlanan yapım ilk olarak HBO Max üzerinden yayınlanmıştı ve 22 Ekim 2021 tarihinde de Türkiye'de gösterimi yapıldı. Bilim kurgu hayranlarının merakla beklediği yapım için iyi yorumlar yapıldı. Türkiye'de yayılandığı girdiği tarihten üç gün sonra 100 binin üzerinde seyirciye ulaşmayı başardı. İşte Dune Çöl Gezegeni hakkında detaylı bilgiler!

DUNE KONUSU NEDİR?

"Dune: Part One" filmi, soylu bir aile olan Atreides'in, İmparator tarafından galaksinin en önemli kaynağı 'baharatın' çıkarıldığı çöl gezegeni olan Arrakis'in koruyuculuğunu yapma amacıyla görevlendirilmesini ve bu önemli gezegen üzerindeki hak iddialarıyla büyüyen politik bir bilim kurgu hikayesini anlatıyor. Filmi, bu entrikalar arasında kalıp hem evinden hem de ailesinden olan Paul Atreides'in gözünden izliyoruz.

DUNE ÇÖL GEZEGENİ

Dune: Çöl Gezegeni filminin yurt dışında 3 boyutlı ve IMAX gösterimleri yapılırken Türkiye'de iki boyutlu olarak sinema salonlarında gösterime girdi.

DUNE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Merakla beklenen Dune filminin kadrosunda; Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan-Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem, David Dastmalchian, Golda Rosheuvel, Roger Yuan ve Babs Olusanmokun yer almaktadır.

DUNE GEZEGENİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

Dune filmi bilim, kurgu, macera ve dram türlerindedir. Filmin yönetmenliğini; Denis Villeneuve yapmaktadır. Senaristler ise, Jon Spaihts ve Denis Villeneuve'dur. Dune filminin süresi: 2 saat 35 dakikadır.

DUNE ÇÖL GEZEGENİ IMDB PUANI KAÇTIR?

Bilimkurgu alanında öne çıkan filmin IMDb puanı 8.3 olarak belirlendi.

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