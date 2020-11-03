Dungeons & Dragons hayranlarına dev müjde

Daha çok DnD ismi ile bilinen masaüstü oyunu Dungeons and Dragons'ın Hasbro tarafından live-action dizisi geliştiriliyor. Henüz geliştirme sürecinde olan Dungeons & Dragons dizisi, Hasbro’nun CEO’su Brian Goldner tarafından duyuruldu.

Dungeons & Dragons'ın popülaritesi son yıllarda patlama yaptı. 2014'te beşinci sürümün yayınlanması oyun kurallarını basitleştirdi ve yeni oyuncuların başlamasını kolaylaştırdı. Baldur’s Gate III gibi yapımların yayınlanması da oyuncuların bu markaya ilgisini çekmeyi başardı. Açıklamaya göre dizi için şu anda birkaç farklı yaklaşımın üzerinde çalışılıyormuş ve dizinin yayınlanacağı platform veya kanal için de görüşmeler devam ediyormuş. Ayrıca Brian Goldner’ın dediğine göre kanalların dizi için fazlasıyla ilgisi varmış.

DUNGEONS & DRAGONS TELEVİZYON VE SİNEMA GEÇMİŞİ

Daha önce de televizyona ve sinemaya uyarlanan popüler RPG oyunu şimdiye kadar buralarda istediği başarıyı elde edemedi. CBS, 1983-1985 yılları arasında Dungeons & Dragons adlı bir cumartesi sabahı çizgi film serisi yayınladı. Dizi üçüncü sezonunda iptal edildi. Ayrıca; 2000 yılında gösterime giren bir Dungeons & Dragons filmi de var. Gişede kötü bir performans sergilemesine rağmen biri televizyon, diğeri doğrudan video filmi olan iki devam filmi çekildi.

