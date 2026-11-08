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Sürekli erteleyen insanların 3 ortak özelliği ortaya çıktı! Psikolog nedenini açıkladı

Önemli işleri son dakikaya bırakmak her zaman tembellikten kaynaklanmıyor. Psikolog Dr. Connor McClenahan'a göre erteleme davranışının temelinde çoğu zaman korku ve kaygı yatıyor. Bazı kişiler başarısız olmaktan veya yaptıklarının beğenilmemesinden çekindiği için işlerini sürekli erteliyor.

Sürekli erteleyen insanların 3 ortak özelliği ortaya çıktı! Psikolog nedenini açıkladı
Çiğdem Berfin Sevinç

Lisanslı psikolog ve Here Counseling'in kurucusu Dr. Connor McClenahan, erteleme davranışının üç farklı şekilde ortaya çıktığını belirtti. McClenahan'a göre bu davranışların ortak noktası ise korku.

Kişiler bazen yaptıkları işin sonucundan, bazen de başkaları tarafından reddedilmekten endişe duyuyor. Bu korkular, kişinin yapması gereken işlerden uzaklaşmasına ve görevlerini son ana bırakmasına neden olabiliyor.

Sürekli erteleyen insanların 3 ortak özelliği:

Sürekli erteleyen insanların 3 ortak özelliği ortaya çıktı! Psikolog nedenini açıkladı 1

1. DUYGUSAL OLARAK KOLAYCA BUNALMALARI

Bazı kişiler yapmaları gereken işleri gözlerinde büyüterek duygusal açıdan yorulabiliyor. Kendilerini sürekli eleştiren bu kişiler, "Bunu yapamam", "Bu benim için çok fazla" veya "Yine başarısız olacağım" gibi düşüncelere kapılabiliyor.

Psikoloğa göre bu kişiler büyük işleri küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmak yerine kendilerini eleştirerek streslerini yönetmeye çalışıyor. Bu durum da işlerin tamamlanmasını zorlaştırıyor.

2. YAPACAKLARI İŞ İÇİN FAZLA ÇABA HARCAMALARI GEREKMEDİĞİNİ DÜŞÜNMELERİ

Erteleme eğilimi olan bazı kişiler, bir projenin gerektirdiği zamanı ve emeği olduğundan az görebiliyor. "Daha önce de yaptım, yine hallederim" veya "Endişelenecek bir şey yok" gibi düşüncelerle işe başlamayı geciktirebiliyor.

Ancak ihtiyaç duyulan zamanı hesaba katmadıkları için işleri son dakikaya bırakıyor ve aceleyle tamamlamak zorunda kalıyorlar.

Sürekli erteleyen insanların 3 ortak özelliği ortaya çıktı! Psikolog nedenini açıkladı 2

3. SÜREKLİ KENDİLERİNE BAŞKA İŞLER BULMALARI

Bazı kişiler ise önemli bir görevden kaçınmak için kendilerini başka işlerle meşgul ediyor. Acil olmayan işleri, günlük işleri veya küçük sorumlulukları önceliklendirerek asıl yapmaları gereken görevleri erteliyorlar.

McClenahan'a göre bu kişiler, sürekli hareket halinde kalarak stres yaratan işle yüzleşmekten kaçınıyor. Sonuç olarak tamamlanması gereken işler zamanında bitirilemiyor.

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