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Dünkü nasıl yazılır, dünkü yazımı nasıl olmalıdır? Dünkü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime bakımından en zengin diller arasında yer alır. Bu yüzden kelimelerin nasıl yazıldığı konusu da oldukça fazla araştırılır ve merak edilir. Kelimeleri yazarken imla kurallarına göre yazmak cümlenin kalitesini artırırken iletişim kurmada da yardımcı olur. Kelimelerin doğru yazılış şekilleri araştırılırken Türk Dil Kurumu'ndan yardım alınabilir. Online olarak sürekli güncellenen Türk Dil Kurumu imla kuralları konusunda oldukça geniş bir kapasiteye sahip.

Dünkü nasıl yazılır, dünkü yazımı nasıl olmalıdır? Dünkü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yer alan kelimeler arasında özellikle yazılış bakımından ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gereken kelimeler kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Bu kelimeler arasında bulunan dünkü sözcüğünün de doğru yazılışı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Dünkü kelimesinin Türk Dil Kurumu kurallarına göre yazımı ayrı mı yoksa birleşik mi sorusu kelime hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak için imla kurallarına mutlaka bakılması gerekiyor.

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Dünkü nasıl yazılır?

Hem yazılışı hem de okunuşu üzerinden en çok hata yapılan kelimelerden biri olan dünkü kelimesinin doğru bir şekilde yazılışı dünkü olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulunulan günün bir önceki günü olarak ifade edilen kelimenin doğru telaffuz edilmesi kadar doğru yazılışı da oldukça önemli konular arasında yer alıyor. Özellikle günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılan bir kelime olan dünkü kelimesi hakkında en çok merak edilen konu "Dünkü ayrı mı yazılır?" konusudur. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu kurallarına bakıldığı zaman doğru yazılış şeklinin birleşik bir şekilde yazılması gerektiği görülür. TDK açısından elen alındığı zaman bitişik yazılması gereken dünkü yazımı dün ki şeklinde yazıldığı zaman hatalı yazılmış olur. Mutlaka bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alan dünkü sözcüğü cümle içinde doğru kullanılmak isteniyor ise birleşik yazılmalıdır.

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Dünkü bitişik mi yazılır?

Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı kelimeler birçok kişi tarafından yanlış yazılır. Bu yanlışı düzeltmek adına yapılması gereken kelimenin doğru yazımının araştırılmasıdır. Ayrıca kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak hem etkin bir konuşmaya yardımcı olur hem de imla kurallarına önem vermenin bir göstergesi kabul edilir. Bu kapsamda dünkü TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman dün ki şeklinde yazılmamalıdır. Doğru yazımı bitişik bir şekilde olan kelimenin yanlış yazımı ile karşılaşıldığı zaman mutlaka düzeltilmelidir. Dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili cümleler sayesinde o kelimenin doğru yazımı akıllarda kalıcı olur. Dünkü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Daha dünkü çocuk gelmiş hepimize akıl mı veriyor?
  • Dünkü yağmur o şiddetiyle devam etseydi olacakları düşünemiyorum bile.
  • Dünkü olayın acısı taze iken bugün yaşadıklarımız da bizi bir hayli sarstı.
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