Dünya 17 yaşında ötenazi uygulanan tecavüz mağduru kızı konuşuyor!

Pothoven, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötanazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötenazi uygulandığını açıkladı.

"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tacavüze uğradığını yazmıştı.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık "dayanılmaz" olduğunu dile getirdi. Hollandalı genç, "Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum." dedi.

Pothoven kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Hollanda yasalarına göre doktor kontrolünde intihar etmek anlamındaki ötenazi bazı şartlara bağlı olarak mümkün.

Hollanda Bölgesel Ötenazi Komitesi'nin yayınladığı son rapora göre ülkede 2017 yılında 6 bin 585 kişiye ötenazi uygulandı. Bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı.

