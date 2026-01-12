Dünya 2026'da yaşarken Etiyopya hala 2018'de: Zamanın farklı aktığı bir boyut

Etiyopya Takvimi, Gregoryen Takviminden Farklı Yapısıyla Dikkat Çekiyor

Ocak ayının gelişiyle birlikte dünya yeni bir yıla başlarken, Etiyopya'da takvimler farklı bir zaman dilimini işaret ediyor. Ülke, Gregoryen takvimi yerine Ge'ez temelli geleneksel takvimini kullanıyor. Bu takvim, Mısır kökenli Kıpti takviminden türemiş ve yüzyıllardır neredeyse hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmış durumda. Yıl hesabı, ay düzeni ve başlangıç tarihi gibi temel unsurlarda Gregoryen takviminden ayrılıyor.

7-8 YIL GERİDEN GELİYORLAR

Etiyopya takviminin en belirgin özelliklerinden biri, bir yılın 13 aydan oluşması. 12 ay 30'ar gün sürerken, son ay olan Pagume ise 5 veya 6 gün sürüyor. Bu durum, Etiyopya'yı dünyada 13 aylı takvimi kullanan nadir ülkelerden biri yapıyor. Takvimin başlangıç tarihi de Gregoryen takviminden farklılık gösteriyor. Hz. İsa'nın doğum yılı baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, Etiyopya takvimi Gregoryen takviminden yaklaşık 7-8 yıl geride seyrediyor.

GELENEKLERİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bu durum, günlük yaşamda ve resmi işlemlerde bazı farklılıkları beraberinde getiriyor. Örneğin, Etiyopya'da yaşayanlar uluslararası etkinliklere katılırken veya yabancılarla iletişim kurarken Gregoryen takvimini kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Ancak, ülke içindeki resmi işlemler ve kültürel etkinlikler Etiyopya takvimine göre düzenleniyor. Bu durum, Etiyopya'nın kendine özgü kültürel kimliğini korumasına ve geleneklerini yaşatmasına katkı sağlıyor.