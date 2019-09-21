Dünya Alzheimer Günü'nde duygulandıran video

ideoda alzheimer hastası bir adamın tutku ile bağlı olduğu futbolcuların isimlerini hatırlaması ve bir anda ismini hatırladığı eski futbolcuları karşısında görerek duygusal anlar yaşadığı bölüm gözleri doldurdu. Beşiktaş ve Fenerbahçe spor kulüplerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu paylaşan isimlerden biri Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu.

"Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla” sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Beşiktaş eski futbolcusu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaray eski futbolcusu Candemir Berkman rol aldı. Libero Dergisi’nin hazırladığı ‘Futbol vs Alzheimer’ videosundan esinlenen kısa filmde, hastaların hafıza sorunları yaşamalarına rağmen futbola dair anıları ve isimleri unutmadıkları görüldü. İsimleri unutmadığı futbolcuların bir anda karşısında gören alzheimer hastası Sedat Bekar'ın ismini hatırladığı futbolcuları karşısında gördüğü anlar ve yaşadığı sevinç gözleri doldurdu.Videoda Yaşanan bu duygusal anların ardından Sedat Bekar ve eski futbolcular beraber eski futbol müsabakalarını izliyor.