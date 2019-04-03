Dünya basını İmamoğlu'nu yazıyor: Siyasetin yükselen yıldızı

Gazete, İmamoğlu'nun yerel seçimden önce çok bilinen bir isim olmadığını ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki yıllar süren kontrolünü 'zorlayan' bir isim olarak artık herkes tarafından tanındığını yazdı.

Guardian'ın İmamoğlu'yla ilgili hazırladığı haberin bir kısmı şöyle:

"İmamoğlu'nun kazanması beklenmiyordu. Anketlerde, mali desteği kuvvetli, AK Partili güçlü rakibi eski başbakan Binali Yıldırım'ın ardından geliyordu.

"Ama Erdoğan ilk konuşmasını yaptığı ve zafer ilan ettiği gece saat 9'dan sonra İstanbul sonuçlarının yayını bir anda durdu ve ülke genelinde halk, CHP'nin, Erdoğan'ın memleketi İstanbul'da muhtemelen öne geçtiğini düşünmeye başladı.

"İmamoğlu ilerleyen saatlerde azmini gösterdi, sakinliğini koruyarak işin ucunu bırakmadı. Yıldırım'ın vakitsiz zafer ilanına rağmen İmamoğlu, Türk siyasetinde çok sık görülmeyen uzlaştırıcı bir tavır benimsedi.

"Oy sayımı yeniden başladığında İmamoğlu %0,28 farkla öndeydi."

'BÖLÜNEN İSTANBUL HALKINA ULAŞMAYI BAŞARDI'

Guardian gazetesi seçimin ertesi günü İmamoğlu'nun yaptığı "Halkımıza en kısa sürede hizmet etmeye başlamak istiyoruz. İstanbul'un ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'deki tüm kurumlarla işbirliği içinde olmak istiyoruz" açıklamasına da yer verdi.