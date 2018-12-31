Dünya bu kazayı konuşuyor! Metrelerce uzaktan koşarak geldi

Çin'de kendisini kaza yapmış gibi göstererek sigortadan para almayı planlayan adamın foyası ortaya çıktı. Metrelerce uzaktan koşarak aracın önüne atlayan ve hatta takla atan adam ilginç görüntü oluşturdu. Ancak araç içi kamerası olan kişi, elinde bulunan ve haklı olduğunu gösteren görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Dışarıdaki adamın kazaya inandırıcılık kazandırmak için bisikletini de kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

METRELERCE UZAKTAN KOŞARAK GELDİ

Görüntülerde bisikletiyle karşıya geçiyormuş gibi yapan adam, karşıdan gelen aracı görünce bir anda koşmaya başlıyor. Metrelerce uzaktan koşarak gelen ve o sırada elindeki bisikleti savuran adam bir anda aracın kaputuna çarpıyor. Bir süre kaza süsü vererek yere düşüyor. Bu sırada oradan geçen kişilerin şaşkın ve anlamsız bakışları arasında yerde kalan adamın yardımına kimse koşmuyor. Yaşanan o anlar adamın hesap edemediği araç içi kameraya yansıyor.

KAZA SONRASI SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YAPILIYOR

Çin'de sıkça karşılaşılan bu tarz sahte kazalar, kazazedenin konumunda olan kişinin sigortadan para almasını sağlamak için yapılıyor. Bu yüzden Çin'de kendilerini özellikle duran arabanın önüne atanlar, arabanın çarpması için çeşitli yollara başvuranlar sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer alıyor.

