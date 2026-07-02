Dünya bu lezzetimizi konuşuyor! Maraş dondurmasının sırrı bakın neymiş

Bir dondurmanın dakikalarca akmadan durması, hatta bıçakla kesilecek kadar tok bir kıvama sahip olması kulağa şaşırtıcı gelebilir. Ancak Maraş dondurması tam da bu özelliğiyle diğer dondurmalardan ayrıldı. Esneyen yapısı, sakızımsı dokusu ve eğlenceli sunumuyla Türk dondurması, dünyanın en dikkat çeken lezzetlerinden biri haline geldi.

SIRRI SALEPTE SAKLI

Maraş dondurmasını diğer dondurmalardan ayıran en önemli özelliklerden biri salep. Orkide köklerinden elde edilen bu özel malzeme, dondurmaya hem esnek hem de yoğun bir yapı kazandırıyor. Böylece Maraş dondurması klasik dondurmalara göre daha geç eriyen, uzayan ve tok kıvamlı bir lezzete dönüştü.

KOLAY KOLAY DAMLAMIYOR

Maraş dondurmasının en dikkat çeken özelliklerinden biri kolay kolay eriyip damlamaması. Yoğun kıvamı sayesinde külahın üzerinde formunu uzun süre koruyabilen bu lezzet, özellikle sıcak havalarda bile klasik dondurmalardan farklı bir deneyim sunuyor.

SAKIZ GİBİ UZAYAN DOKUSUYLA ŞAŞIRTIYOR

Kremamsı ya da yumuşak dokulu dondurmalardan farklı olarak Maraş dondurması,

çiğnenebilir ve uzayan yapısıyla öne çıktı. Bu özelliği onu sadece bir tatlı olmaktan çıkarıp başlı başına bir lezzet deneyimine dönüştürdü.

BIÇAK VE ÇATALLA BİLE YENEBİLİYOR

Yoğun yapısı sayesinde Maraş dondurması bazı yerlerde dilimlenerek servis edilebiliyor. Daha sert ve tok kıvamı, onu klasik külah dondurmalardan ayırdı. Bu nedenle bazı çeşitleri tabakta, bıçak ve çatalla yenebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip.

TÜRK MUTFAĞININ EN MERAK EDİLEN LEZZETLERİNDEN BİRİ

Salep, süt ve şekerle hazırlanan Maraş dondurması, Türkiye’nin geleneksel tatları arasında özel bir yere sahip. Uzayan dokusu, dayanıklı kıvamı ve eğlenceli sunumuyla bu lezzet, yalnızca Türkiye’de değil dünyada da merak uyandırmaya devam etti.