Dünya bu olayı konuşmuştu! Louvre Müzesi'ndeki soygunu DNA çözdü!

Louvre Müzesi’ndeki 100 milyon dolarlık mücevher soygunu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay yerinde hırsızların bıraktığı DNA izleri sayesinde kısa sürede kim oldukları çözüldü.

150 ÖRNEK TOPLANDI

Fransa’nın 4,4 milyon profillik dev DNA veri tabanı sayesinde üç şüpheli bir hafta içinde yakalandı. Olay yerinden toplam 150 örnek topladı ve üç zanlının da daha önceki suç kayıtları nedeniyle DNA’ları veri tabanında bulundu. Savcılığa göre, hırsızların DNA’sı müzenin penceresinde ve kaçışta kullanılan motosikletlerde tespit edildi. Üçüncü zanlının genetik izi ise hırsızların tırmandığı mekanik merdivende bulundu.