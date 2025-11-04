Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünya bu olayı konuşmuştu! Louvre Müzesi'ndeki soygunu DNA çözdü!

Fransa’nın 1998’de kurduğu Ulusal Genetik Parmak İzi Veri Tabanı (FNAEG), 100 milyon dolarlık mücevher soygununu yapanları DNA izlerinden bir hafta içinde buldu.

Dünya bu olayı konuşmuştu! Louvre Müzesi'ndeki soygunu DNA çözdü!

Louvre Müzesi’ndeki 100 milyon dolarlık mücevher soygunu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay yerinde hırsızların bıraktığı DNA izleri sayesinde kısa sürede kim oldukları çözüldü.

Dünya bu olayı konuşmuştu! Louvre Müzesi ndeki soygunu DNA çözdü! 1

150 ÖRNEK TOPLANDI

Fransa’nın 4,4 milyon profillik dev DNA veri tabanı sayesinde üç şüpheli bir hafta içinde yakalandı. Olay yerinden toplam 150 örnek topladı ve üç zanlının da daha önceki suç kayıtları nedeniyle DNA’ları veri tabanında bulundu. Savcılığa göre, hırsızların DNA’sı müzenin penceresinde ve kaçışta kullanılan motosikletlerde tespit edildi. Üçüncü zanlının genetik izi ise hırsızların tırmandığı mekanik merdivende bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir babanın 12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Bir babanın 12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu!
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiNepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.