Dünya bu olayı konuşmuştu! Taciz edilen devlet başkanı açıklama yaptı

Halkla sohbet ettiği sırada sarhoş bir erkeğin tacizine uğrayan 63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, fail hakkında açıklama yaptı.

Claudia Sheinbaum, Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eğer bu Başkan’a oluyorsa, ülkemizdeki kadınların hali ne olacak? Hiçbir erkeğin bir kadının kişisel alanına tecavüz etmeye hakkı yok.” Devlet başkanı tacizci hakkında resmi şikayette bulunduğunu açıkladı. Sheinbaum, söz konusu kişinin alkollü olduğunu ve akşam saatlerinde gözaltına alındığını doğruladı. Ayrıca Devlet Başkanı, Kadın Bakanlığı’na çağrıda bulunarak cinsel taciz yasalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Sheinbaum halkla selamlaşırken bir adam kendisine sarılıp göğsüne dokunmuştu ve öpmeye çalışmıştı. Ardından da korumalar tacizci adama hızla müdahale etmiş, o görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.