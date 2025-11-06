Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünya bu olayı konuşmuştu! Taciz edilen devlet başkanı açıklama yaptı

Kamuya açık alanda bir erkeğin tacizine uğrayan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum gündem olan görüntülerin ardından açıklama yaptı. Sheinbaum tacizciden şikayetçi oldu.

Dünya bu olayı konuşmuştu! Taciz edilen devlet başkanı açıklama yaptı

Halkla sohbet ettiği sırada sarhoş bir erkeğin tacizine uğrayan 63 yaşındaki Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, fail hakkında açıklama yaptı.

Dünya bu olayı konuşmuştu! Taciz edilen devlet başkanı açıklama yaptı 1

Claudia Sheinbaum, Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eğer bu Başkan’a oluyorsa, ülkemizdeki kadınların hali ne olacak? Hiçbir erkeğin bir kadının kişisel alanına tecavüz etmeye hakkı yok.” Devlet başkanı tacizci hakkında resmi şikayette bulunduğunu açıkladı. Sheinbaum, söz konusu kişinin alkollü olduğunu ve akşam saatlerinde gözaltına alındığını doğruladı. Ayrıca Devlet Başkanı, Kadın Bakanlığı’na çağrıda bulunarak cinsel taciz yasalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Dünya bu olayı konuşmuştu! Taciz edilen devlet başkanı açıklama yaptı 2

NE OLMUŞTU?

Sheinbaum halkla selamlaşırken bir adam kendisine sarılıp göğsüne dokunmuştu ve öpmeye çalışmıştı. Ardından da korumalar tacizci adama hızla müdahale etmiş, o görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 litre yağı ısıttı, uyuyan kocasının kafasından aşağı döktü! 'Bana gün yüzü göstermedi'3 litre yağı ısıttı, uyuyan kocasının kafasından aşağı döktü! 'Bana gün yüzü göstermedi'
Vietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldiVietnam'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.