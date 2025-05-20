Dünya bu olayı konuşuyor! 2 yaşındaki çocuk 15. kattan düştü, hayatta kaldı! Uzmanlar neden ölmediğini açıkladı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery County'de 15 Mayıs'ta meydana gelen olay duyan herkesi şaşırttı. 2 yaşındaki bir erkek çocuğu 15. katın balkonundan aşağı düştü.

Montgomery County Emniyet Müdürlüğü, ertesi gün yaptığı açıklamada ufak çocuğun çalılıklara düşerek kurtulduğunu bildirdi. Çocuğun bir bacağının kırıldığı ancak yaşamasının beklendiği de aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmada henüz kimseye suçlama yöneltilmedi. Bu mucizevi kurtuluş ise gündem oldu. Çocuğun nasıl hayatta kaldığı merak edildi.

"HAFİF OLMASI KURTARDI"

Independent ise merak edilen soruları uzman isimlere sordu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) fizik ve makine mühendisliği dersleri veren Anette Hosoi, "Asıl dikkate alınması gereken düşmenin kendisi değil, nasıl yere inildiğidir" dedi. Çocuğun düştüğü yerdeki çalılıkların yanı sıra çok hafif olmasının da kurtulmasını sağladığını belirtti. Saatte 65 kilometre hıza ulaştığını, bir yetişkinin hızınınsa saatte 95 kilometreyi geçebileceğini aktardı.

Küçük ve hafif canlıların düşme esnasında daha az kinetik enerjiyle yere çarptığına işaret eden Hosoi bir tavşanın uçaktan yumuşak bir yere düşmesi halinde yüzde 50 ihtimalle kurtulabileceğini belirtti. Çocuk ortopedisti Joshua Abzug da "Dallar bükülüp kırılırken enerjiyi absorbe ederek çocuğun düşüş hızını azalttı. Muhtemelen bu sayede hayatı kurtuldu." dedi.