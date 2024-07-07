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Dünya bu sefer de Biden'ın eşini konuşuyor! Ünlü dergiye kapak oldu!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
07.07.2024 16:08
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ABD'de Trump ve Biden arasında kıran kırana seçim çalışmaları devam ederken, Biden'ın eşi Dr. Jill Biden, Vogue dergisinin Ağustos sayısına kapak oldu. Ayrıca dergiye röportaj veren First Lady Jill Biden, başkanlık yarışındaki 81 yaşındaki eşi Joe Biden hakkında gelen soruları da yanıtladı.

Dünya bu sefer de Biden'ın eşini konuşuyor! Ünlü dergiye kapak oldu!

Modanın önde gelen dergilerinden Vogue için ikinci kez objektiflerin karşısına geçen, Dr. Jill Biden, duruşu ve pozlarıyla adete mankenlere taş çıkarıyor. Dr. Jill Biden, eşi Joe Biden'ın başkanlık yarışı hakkında gelen sorulara ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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'90 DAKİKANIN BAŞKANLIK YAPTIĞI DÖRT YILI TANIMLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

First Lady Dr. Jill Biden, Vogue'ta yer alan sorular arasında 27 Haziran gecesi karşı karşıya gelen Demokrat Partili eşi Joe Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump vardı. O gece eşinin sergilediği performansın Demokrat partilileri oldukça üzmüş ve ardından farklı soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Dr. Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrıları sorulunca, "Bu 90 dakikanın onun başkanlık yaptığı dört yılı tanımlamasına izin vermeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz." diyerek Biden'ın adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.

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ABD'de seçim çalışmalarında First Lady'nin başkanın kararlarında kilit rol oynuyor. Vogue'un kapak hikayesinde, siyasi gazeteci ve yazar Katie Rogers, Dr. Biden'ın genellikle başkanın kilit danışmanlarından biri olarak sayılmadığını, ancak "onun en yakın sırdaşı" olduğunu belirtti.

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'DAHA FAZLA KAOSA İHTİYACIMIZ YOK'

First Lady Dr. Jill Biden, röportajda temelde Amerikalıların birbirlerini önemsediklerini, iyi insanlar olduğunu belirterek, ABD'nin daha fazla kaosa ihtiyacı olmadığını vurguladı.
Vogue, Jill Biden'ın kıyafet ve stil seçimleri ise siyasi figüre yakışır nitelikte olduğu görüşünde. Tercih ettiği takım elbiseleri, trençkot ve basit tarzlı kıyafetleriyle, seçmenleri etkilediğini belirtti.


Express


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