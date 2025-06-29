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Dünya bunu konuşuyor: Bir ayda 4 kez tacize uğradı! O anı sosyal medyada canlı yayınlamıştı

Türkiye turu yapan Güney Koreli fenomen Mhyochi, Giresun’da bir kez daha tacize uğradı. Son bir ayda dört farklı şehirde benzer olaylar yaşayan genç kadının yaşadıkları, sosyal medyada infial yarattı.

Dünya bunu konuşuyor: Bir ayda 4 kez tacize uğradı! O anı sosyal medyada canlı yayınlamıştı
Çiğdem Sevinç

Türkiye turu kapsamında farklı şehirleri gezerek sosyal medya içerikleri üreten Güney Koreli fenomen Mhyochi, Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kez daha tacize uğradı. Son bir ayda İstanbul, Samsun ve Giresun’da benzer olaylarla karşılaşan genç kadın, son yaşanan taciz girişimini de sosyal medyada canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

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CANLI YAYINDA TACİZ

Giresun Bulancak’ta yol kenarında yürüdüğü sırada canlı yayın yapan Mhyochi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın tacizine uğradı. Araçla yanına yaklaşan kişi, genç kadını aracına binmeye ikna etmeye çalıştı. Torpido gözündeki paraları göstererek dikkatini çekmeye çalışan sürücünün ısrarcı tavırları, fenomenin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Mhyochi, Türkçe olarak “Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum” diyerek uzaklaşmaya çalışsa da şahsın rahatsız edici davranışları bir süre daha sürdü.

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SON BİR AYDA DÖRT FARKLI ŞEHİRDE TACİZ

Mhyochi, son bir ay içinde şu şehirlerde benzer vakalarla karşı karşıya kaldı:

6 Haziran - İstanbul

20 Haziran - Samsun

21 Haziran - Samsun (ikinci olay)

28 Haziran - Giresun / Bulancak

Her olayda farklı şehirlerde benzer tacizlerle karşılaşan fenomen, yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından belgeleriyle paylaşıyor. Mhyochi’nin videoları kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve büyük tepki topladı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin misafirperverliğiyle bilinen bir ülke olmasına rağmen bu tür vakaların artmasının imajı zedelediğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya cinsel taciz
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