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Dünya çapında 'çocuk istismarı' operasyonu: 38 ülkeden 337 kişi gözaltına alındı

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DÜNYA  | 16.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Düzenlenen uluslararası operasyonda, çocukların istismar edildiği video görüntüleriyle ilişkili 38 ülkeden 337 kişi gözaltına alındı. Toplam 38 ülkenin emniyet birimlerinin düzenlediği ortak operasyonla dünyanın en büyük çocuk istismar videoları şebekelerinden biri çökertildi.

Dünya çapında 'çocuk istismarı' operasyonu: 38 ülkeden 337 kişi gözaltına alındı

BBC'nin haberine göre, İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 200 binden fazla video içeriğine sahip internet sitesinin 38 farklı ülkedeki 337 kullanıcısı gözaltına alındı.

Yüz binlerce dakikalık video arşivine sahip sitenin, İngiltere, ABD, Güney Kore ve Almanya'daki yetkililerin ortak çalışması sonucunda ve diğer ülkelerdeki emniyet mensuplarının iş birliğiyle çökertildiği kaydedildi.

İngiltere'de geçen yıl yürütülen soruşturma sonucu kapatılan sitenin kullanıcılarının İngiltere, ABD, İrlanda, Güney Kore, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu 38 farklı ülkede bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin, sitede gerçekleşen kripto para işlemlerinin takibi sonucunda tespit edildiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, sitenin sahibi Güney Koreli 23 yaşındaki Jong Woo Son'ın 9 farklı suçlamayla hapishanede bulunduğunu bildirdi.

23 ÇOCUK KURTARILDI, DİĞER ÇOCUKLAR ARANIYOR

Sitenin ilk kez İngiltere'de geçen yıl pedofili suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen Matthew Falder'ın soruşturması sırasında fark edildiği belirtildi. 23 çocuk düzenlenen operasyonla kurtarılırken, istismar videolarında yer alan diğer çocukları arama çalışmaları devam ediyor.

(AA)

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