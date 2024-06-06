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Dünya'da Fenerbahçe'yi bilmeyen kalmayacak! Sarı-Lacivertliler'in yeni reklam yüzü çok konuşulacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 07:52
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Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile anlaşmasıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe için şimdi de ünlü bir model ile takımın reklam yüzü olması konusunda anlaştığı iddia edildi.

Dünya'da Fenerbahçe'yi bilmeyen kalmayacak! Sarı-Lacivertliler'in yeni reklam yüzü çok konuşulacak

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyanın ilgisini çeken Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

TANITIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho’nun Fenerbahçe ile ilgili birçok kez açıklama yapması, Sarı-Lacivertliler'in herkes tarafından konuşulmasını sağlarken, şimdi de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

F.BAHÇE'NİN YENİ REKLAM YÜZÜ

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Buna göre; Sarı Lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.

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