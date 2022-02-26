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  4. Dünya devi Chelsea'nin yönetimi değişti! Tepkilerden sonra Abramovich'ten ilk hamle geldi

Dünya devi Chelsea'nin yönetimi değişti! Tepkilerden sonra Abramovich'ten ilk hamle geldi

26.02.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

Dünya devi Chelsea'nin yönetimi değişti! Tepkilerden sonra Abramovich'ten ilk hamle geldi

Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini yine kulübe bağlı olan Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine devrettiğini açıkladı.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Rus milyarder Roman Abramovich, Vladimir Putin ile yakın ilişkisiyle biliniyor. İddiaya göre Roman Abramovich'in İngiltere'ye giriş vizesi iptal edildi. İngiliz yetkililer Roman Abramovich'in turist olarak bile ülkeye geri dönmesini istemediğini ifade etti.

CHELSEA'YE EL KONULABİLİR

İngiliz meclisinde Chelsea'ye el konulması bile teklif edildi. Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'ye yaptırım uygulanmasını savunan İngiliz yetkililer bu konuda meclise büyük baskı yapıyor.

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Chelsea Rusya Vladimir Putin
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