Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!

Twitter'da gündem olan ''Dünya Fakirler Günü'' internette araştırılmaya başlandı. Dünya Fakirler Günü'nün tarihi hakkında tartışmalar olsa da, 26 Mart Dünya Fakirler Günü olarak coşkuyla kutlanıyor. Biz de twitter'da Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetleri sizin için bir araya getirdik.
İşte en komik fakirler günü tweetleri...
Kaç para ulan bir tatil...#salı #DünyaFakirlerGünü pic.twitter.com/Gd4k0jvdKi— Elifizm (@_Elifizm) 26 Mart 2019
Günaydın fakirler #DünyaFakirlerGünü pic.twitter.com/lS5ecYbKTd— Aşırı (@vesveseliyim) 26 Mart 2019
KYK zamanlarını hatırlattı???????? #DünyaFakirlerGünü pic.twitter.com/37FTOQEHaI— Psikoball (@piireemsess) 26 Mart 2019
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