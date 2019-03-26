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Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
KOMİK  | 26.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Twitter'da gündem olan ve binlerce tweet atılan "Dünya Fakirler Günü" ile ilgili yapılan en iyi paylaşımları sizin için bir araya getirdik. İyi gülmeler dileriz.

Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!

Twitter'da gündem olan ''Dünya Fakirler Günü'' internette araştırılmaya başlandı. Dünya Fakirler Günü'nün tarihi hakkında tartışmalar olsa da, 26 Mart Dünya Fakirler Günü olarak coşkuyla kutlanıyor. Biz de twitter'da Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetleri sizin için bir araya getirdik.

İşte en komik fakirler günü tweetleri...

  4. 1

  5. 3

  6. 323

  7. rfrfrfrf

  8. tgtgtgee

  9. ttgtgtgt

  10. tttt

  11. yenii

  12. yeni 2

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Bu kadarına da pes! Tehlikeli anları sosyal medyadan paylaştı! Bu kadarına da pes! Tehlikeli anları sosyal medyadan paylaştı!
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