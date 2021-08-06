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Dünya futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun kocaman bir kalbi olduğunu kanıtlayan olaylar

06.08.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen ne iyi bir insansın! Cristiano Ronaldo'nun kocaman kalbi olduğunu kanıtlayan olaylar...

Dünya futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'nun kocaman bir kalbi olduğunu kanıtlayan olaylar

Funchal, Madeira'da fakir bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Cristiano Ronaldo, dünya futbol tarihinin en çok gol atan futbolcularından biri. Elbette bu unvanı hak etmek için çok çalıştı. Ünlü futbolcunun kariyeri, babasının malzemeci olarak görev yaptığı Andorinha adlı bir takımda başladı.

Futbol konusundaki başarısı asla gözlerden kaçmayan Ronaldo Manchester United, Real Madrid gibi başarılı takımlarda oynadıktan sonra Juventus'a demir attı. Futboldaki başarısı ve yeteneği kadar insanlığı ve kocaman kalbi ile de herkesi kendine hayran bırakan yıldız oyuncu, saymakla bitmeyecek birçok iyilik yaptı.

KAZANCININ BİR KISMINI DÜZENLİ OLARAK BAĞIŞLIYOR

Dünya futbolunun gözdesi Cristiano Ronaldo, yalnızca dünya tarihinin en golcü oyuncusu değil, aynı zamanda en çok gelir elde edenlerinden biri. Altın kalpli futbolcu, haftalık 500 bin Euroluk kazancının bir bölümünü düzenli olarak yardım kuruluşlarına bağışlıyor. Elbette onun iyilikleri bu kadarla kalmıyor.

ÖDÜLÜNÜ SATIP FİLİSTİN'E YARDIM GÖNDERDİ

2011 yılında tam 40 gol atarak altın ayakkabı ödülünü kazanan Ronaldo, bu ödülü saklamak yerine 1,5 milyon Euro'ya satarak elde ettiği geliri Gazze'de yıkılan okulları yeniden inşa etmek için çalışan kuruma bağışladı.

ALTIN TOP'U DA SATTI

Tıpkı altın ayakkabı gibi altın topu da elinde tutmanın bir faydası olmayacağını düşünen Ronaldo, bu ödülünü de 600 bin Euro'ya satarak "Make A Wish" derneğine bağışladı ve hasta birçok çocuğa umut oldu.

NEPAL'E DE EL UZATTI

2015 yılında Nepal'i vuran depremden sonra, hayatını kaybeden insanların aileleri ve depremden zarar gören tüm insanlar için "Save The Children" kurumuna tam 6 milyon Euro bağışladı.

ANNESİNİ KURTARAN HASTANEYE BAĞIŞ YAPTI

Cristiano Ronaldo'nun annesi 2007 yılında kansere yakalandı ve tedavilerle üstesinden gelmeyi başardı. Bu süreci iyi şekilde yöneten tedavi merkezine Ronaldo tam 150 bin Euro bağışladı.

MİNİK HAYRANINA SON ANINA KADAR DESTEK OLDU

Nuhuzet Guillen adlı çocuk, Ronaldo'nun en büyük hayranlarındandı ve uzun süredir kanserle savaşıyordu. Artık hastalığının son aşamasına gelmişti. Ronaldo bu haberi alır almaz minik hayranını özel şoförüyle Real Madrid oyuncularının kaldığı otele getirtti ve Nuhuzet Guillen maçı Ronaldo'nun locasından izledi. Ardından yıldız futbolcu küçük dostunun tüm masraflarını üstlendi ancak ne yazık ki Nuhuzet Guillen'in dünyadaki zamanı sınırlıydı ve 2013 yılının Mart ayında hayata veda etti.

DÖVMESİ YOK!

Cristiano Ronaldo'nun bir dövmesi yok. Bunun sebebi ise düzenli olarak kan bağışı yapması.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz
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