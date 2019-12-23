Dünya geceleri nasıl görünüyor? Fotoğraflar yayınlandı

NASA, son 25 yılda dünyanın geceleri nasıl göründüğünü gösteren uydu fotoğraflarının yer aldığı bir e-kitap yayınladı. 200 sayfalık kitaptaki görüntüler, dünyanın gecelerinin tatil zamanları daha aydınlık olduğunu gösteriyor. Karanlıkta, insanların faaliyetlerinden kaynaklı ışıklı küçük bölgeler uydudan görülebiliyor. 2012 ile 2014 yılları arasındaki fotoğrafları inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, Noel ve yeni yıl vakitlerinde ABD'nin çok daha fazla ışık kullandığını fark etti. Yine bilim insanları, Ramazan ayında Ortadoğu'daki ışık miktarında artış tespit etti.

ABD'den çekilmiş bu görüntülerde, aralık ayında diğer zamanlara göre daha fazla ışık görülen yerler yeşille işaretlenmiş. Sarı aynı seviye demekken, kırmızı daha az ışık tüketimi anlamına geliyor:

ABD'deki 70 kentten alınan fotoğrafları analiz eden bilim insanları, merkezi şehir bölgelerinde ışıkların aralık ayında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha parlak olduğunu gördüler. Washington kentinin, Baltimore, Maryland, Richmond ve Virginia'ya nazaran daha parlak olduğu görüldü.