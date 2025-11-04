Dünya genelinde 37 şehir risk altında... İstanbul ve İzmir'de aralarında: 100 yıl içinde haritadan bile silinecekler!

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle yükselen deniz seviyesi ve su taşkınları, dünya genelinde 37 büyük şehri tehdit ediyor. Bilim insanları, bu şehirlerin birçoğunun önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanamaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

ŞEHİRLER HARİTADAN SİLİNEBİLİR

Araştırma, kıyı bölgelerindeki şehirlerin çoğunun hâlâ etkili bir kıyı koruma planı oluşturamadığını gösteriyor. Bazı ülkeler deniz duvarları ve taşkın önleme sistemleri kurarken, altyapısı zayıf bölgelerde risk her geçen yıl artıyor.

TÜRKİYE’DEN İKİ ŞEHİR TEHLİKEDE

Araştırmada, İzmir ve İstanbul da yükselen deniz seviyesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan şehirler arasında yer aldı. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ve İstanbul kıyılarının taşkın riski taşıdığını belirtiyor.

EN RİSKLİ 20 ŞEHİR

Nash’in çalışmasına göre, 2100 yılına kadar en yüksek risk altındaki 20 şehir şöyle:

Vancouver, Dubai, Lizbon, Boston, Sydney, İskenderiye, Miami, San Francisco, Ho Chi Minh, Dakka, Londra, Cakarta, Bangkok, Kolkata, İzmir, İstanbul, Osaka, New York, Mumbai ve Tokyo.