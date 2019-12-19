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Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmediğini açıkladı.

Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi

DSÖ'nün raporuna göre, dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken bu sayı, 2018'de 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. Dünyada, 2000-2018 yıllarında tütün kullanıcısı erkek sayısı 1 milyar 50 milyondan 1 milyar 93 milyona çıktı. Ancak yeni rapor, erkekler arasında tütün kullanımdaki artışın durduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, 2020'ye gelindiğinde tütün kullanan erkek sayısında, 2018'dekinden 1 milyondan fazla düşüş öngörülüyor. DSÖ'ye göre, bu sayının 2025'te de 5 milyon daha az olması bekleniyor. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun, tütünle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllar boyunca, ölümcül tütün ürünlerini kullanan erkek sayısında sürekli artışa şahit olduk. Fakat şimdi, ilk kez, hükümetlerin tütün endüstrisinde daha sert olmasıyla erkeklerin tütün kullanımında bir düşüş öngörüyoruz. DSÖ, bu düşüş eğilimini sürdürmek için ülkelerle yakın çalışmaya devam edecek." dedi.

DSÖ'nün yeni raporu, sigara, puro ve çiğneme tütününü içeren tütün ürünlerinin kullanımını kapsarken, elektronik sigaralar çalışmanın dışında bırakıldı.

2018'de 43 milyon çocuk tütün kullandı

DSÖ'nün raporuna göre, 2010 yılından bu yana ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ında tütün kullanımında düşüş görüldü. Rapora göre, dünyada en fazla tütün kullanımı Güneydoğu Asya ülkelerinde olsa da bu bölgede de düşüş eğiliminin öngörüldüğü kaydedildi. Tütün ürünleri kullanan kadın sayısı 2000'de 346 milyon iken, 2018'de bu sayı 100 milyondan fazla düşerek 244 milyona geriledi. Kadın tütün kullanıcılarının sayısının 2025'e gelindiğinde 32 milyon azalması bekleniyor.

Kadınların tütün kullanımında en fazla düşüş, düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydedilirken, Avrupa, kadınlar arasında tütün kullanımını azaltmada en yavaş ilerleyen bölge oldu. Raporda ayrıca, 2018'de 14 milyonu kız, 29 milyonu erkek olmak üzere 13-15 yaşlarında yaklaşık 43 milyon çocuğun tütün kullandığı ifade edildi.

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DSÖ tütün kullanımı sigara erkek dünya

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