Dünya haritası kırmızıya döndü! Süper El Nino Türkiye’de kışı nasıl etkileyecek?

Kış mevsimi yaklaşırken meteoroloji uzmanlarının gözü Pasifik Okyanusu'na çevrildi. Okyanus yüzeyindeki sıcaklıkların yükselmesiyle güç kazanan El Nino'nun, önümüzdeki aylarda küresel hava koşulları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son değerlendirmelerine göre mevcut El Nino, 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü örneklerden biri haline gelebilir.

Gelişmenin Türkiye üzerindeki olası etkileri de merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminleri, kış başlangıcında sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerini aşabileceğine işaret etti.

DÜNYA HARİTASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

BREAKING: New maps show Earth almost entirely in the red 🔴 El Niño continues at "maximum power" into the winter with planetary heating dialed up everywhere EXCEPT the United States. Colder than normal in February --> massive "snow dumps" and sloppy ice storms. Wow! https://t.co/48xIK1N8FP — Ryan Maue (@RyanWeather) October 5, 2026

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirdiği yeni sıcaklık haritalarında dünyanın geniş bir bölümünün kırmızı tonlarla gösterilmesi dikkat çekti. Haritalardaki kırmızı alanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bölgeleri temsil ediyor.

ABD'li meteorolog Ryan Maue de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, yeni haritaların Dünya'nın neredeyse tamamını kırmızı gösterdiğine dikkat çekti. Maue, El Nino'nun kış aylarına yaklaşırken güçlenmeye devam ettiğini ve ABD dışındaki birçok bölgede sıcaklık artışlarının görülebileceğini belirtti.

Ancak bu haritalar, dünyanın her noktasında her gün aşırı sıcaklık yaşanacağı anlamına gelmiyor. Veriler, belirli bir dönem boyunca sıcaklıkların ortalamanın üzerinde gerçekleşme ihtimalini ortaya koyuyor.

ARALIK AYINDA ZİRVEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yılın son üç ayında rekor seviyelere ulaşabileceğini bildirdi. El Nino'nun şiddetini takip etmek için kullanılan Nino 3.4 endeksindeki sıcaklık sapması, haziran ayında 1,6 derece olarak ölçülürken ağustosta 2,5 dereceye yükseldi.

WMO'nun ekim-aralık dönemine ilişkin tahmininde ise üç aylık ortalama sıcaklık sapmasının yaklaşık 3,7 dereceye ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer gerçekleşirse, mevcut El Nino olayı gözlem kayıtlarındaki en güçlü örneklerden biri olabilir. WMO, El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu bildiriyor. Olayın en yüksek şiddetine ise aralık ayında ulaşması bekleniyor.

WMO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun artık belirgin şekilde etkili olduğunu ve hızla güçlendiğini açıkladı. Saulo, bu iklim olayının gezegende yeni bir ısı oluşturmadığını, okyanus yüzeyinin altında biriken ısının atmosfere aktarılmasında rol oynadığını vurguladı.

Okyanusların halihazırda rekor düzeyde sıcak olduğuna dikkat çeken Saulo, açığa çıkabilecek ısı miktarının da yüksek olduğunu belirtti. Bilim insanlarına göre güçlü El Nino olayları, küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunabiliyor.

BAZI BÖLGELERDE SEL, BAZILARINDA KURAKLIK RİSKİ

Güçlü El Nino dönemlerinde dünyanın farklı noktalarında birbirinden oldukça farklı hava koşulları görülebiliyor.Bazı bölgelerde yağış miktarı artarak sel riskini yükseltirken başka bölgelerde yağışların azalması kuraklık ihtimalini artırabiliyor.

WMO'nun tahminlerine göre Orta ve Doğu Pasifik'te, Afrika Boynuzu'nun geniş kesimlerinde, Orta Asya'nın bazı bölgelerinde ve Güney Amerika'nın güneydoğusunda normalden fazla yağış görülebilir.

Buna karşılık Batı Pasifik, Hindistan alt kıtasının bazı kesimleri, Orta Amerika'nın güneyi ve Karayipler'in belirli bölgelerinde daha kurak koşulların oluşabileceği değerlendiriliyor. Olağanüstü sıcak deniz yüzeylerinin de etkisiyle bazı bölgelerde sıcak hava dalgalarının şiddetlenmesi ihtimali bulunuyor.

Tahminler, 2027'nin ilk aylarında deniz yüzeyi sıcaklıklarının kademeli olarak düşmeye başlayabileceğini gösterse de El Nino'nun etkileri daha uzun süre hissedilebilir.

TÜRKİYE'DE KIŞ NASIL GEÇECEK?

El Nino'nun Türkiye üzerindeki etkisi, Pasifik Okyanusu'na yakın ülkelerde olduğu kadar doğrudan değil. Türkiye'deki hava koşulları, El Nino'nun yanı sıra Atlantik ve Akdeniz kaynaklı atmosfer hareketleri ile başka iklim etkenlerinden de etkileniyor.

Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminleri, Türkiye'de kışın başlangıcının birçok bölgede mevsim normallerinden daha sıcak geçebileceğini gösteriyor.

Kasım ayına ilişkin önceki tahminlerde ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyretmesi beklenirken Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da normale yakın değerler öne çıkıyordu. Yağış açısından ise Marmara, Ege, Karadeniz'in büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu dahil birçok bölgede normalin üzerinde yağış ihtimali bulunuyordu.

MGM'nin 5 Kasım 2026'da güncellediği aralık tahminleri ise ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olabileceğini gösteriyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Aralık ayında yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında normalin altında, Karadeniz'in bazı kesimlerinde normalin üzerinde, diğer bölgelerde ise genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsimlik tahminlerin büyük ölçekli iklim hareketlerini değerlendirdiğini, yerel ve kısa süreli hava olaylarının ise bu modellerde ayrıntılı biçimde öngörülemeyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle El Nino'nun Türkiye'de belirli bir bölgede doğrudan sel, kuraklık ya da aşırı sıcaklık oluşturacağını söylemek mümkün değil.

Dünya genelinde güçlü bir El Nino süreci beklenirken Türkiye'de kışın nasıl geçeceğine ilişkin daha net tablo, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleriyle şekillenecek.

İSTANBUL DAHİL 7 BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi: İstanbul başta olmak üzere bölgenin genelinde aralık ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağışların ise genel olarak normal seviyelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi: Bölgenin büyük bölümünde normalden yüksek sıcaklıklar öngörülüyor. Özellikle Güney Ege kıyılarında aralık ayı yağışlarının mevsim normallerinin altında kalabileceği belirtiliyor.

Akdeniz Bölgesi: Aralık ayında sıcaklıkların genel olarak normallerin üzerinde olması bekleniyor. Batı Akdeniz kıyılarında yağışların azalabileceği, diğer kesimlerde ise büyük ölçüde normal seviyelerde kalabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya, Kayseri ve çevresinde aralık ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Yağışlarda ise genel olarak normal değerler bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de yağışların normalin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin büyük bölümünde normalden yüksek sıcaklıklar öngörülüyor. Doğu kesimlerde sıcaklık sapmasının 0,5 ila 1 derece, diğer kesimlerde ise 1 ila 2 derece civarında olması bekleniyor. Yağışların genel olarak normal seviyelerde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Kasım ayına ilişkin önceki değerlendirmelerde sıcaklıkların normale yakın seyretmesi beklenirken aralık ayında normallerin üzerinde değerler öne çıkıyor. Yağışların ise genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: euronews