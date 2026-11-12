Hiç insan eli değmemiş: Dünyanın en gizemli iki noktası açıklandı!

İnsanlar, Mariana Çukuru'nun derinliklerinden Everest Dağı'nın zirvesine kadar dünyanın neredeyse her noktasında iz bıraktı. Ancak Pasifik Okyanusu'nda keşfedilen iki bölge, insan faaliyetlerinden büyük ölçüde uzak kalmayı başardı.

Marshall Adaları'nın kuzeyinde bulunan Bikar ve Bokak mercan adaları, doğal yaşamın bozulmadan devam ettiği nadir bölgeler arasında gösteriliyor.

Hawaii Üniversitesi'nden deniz ekoloğu Dr. Alan Friedlander ve ekibi, bu iki adanın kara, deniz ve hava ekosistemlerini kapsamlı şekilde inceledi. Araştırmacılar, bölgenin yalnızca Marshall Adaları için değil, bütün dünya için önemli bir doğal miras olduğunu vurguladı.

İKİ ADA YILLARCA İNSAN ETKİSİNDEN UZAK KALDI

Bikar ve Bokak, Marshall Adaları'nın en kuzeyinde yer alıyor. En yakın yerleşim bulunan mercan adalarına uzaklıkları sırasıyla yaklaşık 72 mil ve 239 mil olarak ölçülüyor.

Araştırma ekibi, 2023 yılında bölgede kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Kuş popülasyonları, bitki örtüsü, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları, mercan resifleri ve balık toplulukları araştırıldı.

Bilim insanları incelemelerde tüplü dalışın yanı sıra su altı kameraları, derin deniz görüntüleme sistemleri ve denizaltı kullandı.

Araştırmanın sonuçları, bölgede çok sayıda canlı türünün yaşamını sürdürdüğünü ortaya koydu.

15 KUŞ KOLONİSİ VE YÜZLERCE BALIK GRUBU TESPİT EDİLDİ

Araştırmada iki adada ürediği doğrulanan veya ürediği düşünülen toplam 15 deniz kuşu kolonisi belirlendi.

Bilim insanları ayrıca en az 266 resif balığı grubu, daha derin sularda yaşayan 138 balık grubu ve 79 derin deniz balığı grubu tespit etti.

Köpek balıkları, istavritgiller ve wahoo gibi açık deniz yırtıcılarından oluşan 15 balık grubu da kaydedildi. Belirlenen türlerden ikisinin bilim dünyası için yeni olabileceği değerlendirildi.

BİKAR VE BOKAK ADALARININ BİRBİRİNDEN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR

İki ada birçok canlı türüne ev sahipliği yapsa da ekolojik açıdan birbirinden ayrılan özellikler taşıyor.

Deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetleri büyük ölçüde Bikar Adası'nda yoğunlaşıyor. Araştırmacılar burada 132 yeşil deniz kaplumbağası yuvası tespit etti.

Bokak ise resif balıklarının toplam biyokütlesi bakımından öne çıktı. Mercan ağırlıklı resif yapısına sahip olan adada daha fazla balık biyokütlesi belirlendi.

Bikar Adası'nda ise yosun çeşitliliğinin daha yüksek olduğu görüldü.

48 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Araştırmadan elde edilen bulgular, iki adanın çevresinde 48 bin kilometrekarelik deniz koruma alanı oluşturulmasına katkı sağladı. 2025 yılında ilan edilen bu alan, Marshall Adaları'nın ilk ulusal deniz koruma bölgesi oldu.

Araştırmanın başyazarı Dr. Alan Friedlander, Bikar ve Bokak'ın insan faaliyetlerinin yoğun olmadığı ekosistemleri anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Friedlander, bu bölgelerin dünyanın başka yerlerinde insan etkisiyle kaybolan doğal yaşamı anlamak ve gelecekteki koruma çalışmalarına yön vermek için önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

İNSAN ETKİSİNDEN UZAK ADALAR BİLE KÜRESEL TEHDİT ALTINDA

Araştırmacılar, Bikar ve Bokak'ın insan faaliyetlerinden uzak olmasına rağmen iklim değişikliğinin etkilerinden tamamen korunamadığına dikkat çekti.

Okyanus sıcaklıklarının yükselmesi, mercan beyazlaması, deniz seviyesinin artması ve denizlerdeki besin üretiminin değişmesi, dünyanın en izole tropikal resiflerini bile tehdit ediyor.

Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan araştırmanın, gelecekte bu bölgelerde yaşanabilecek değişimleri takip etmek için önemli bir başlangıç noktası oluşturduğu belirtildi.

Bilim insanlarına göre Bikar ve Bokak, insan etkisinin sınırlı olduğu sağlıklı okyanus ekosistemlerinin nasıl işlediğini anlamak için dünyadaki en değerli doğal alanlar arasında bulunuyor.